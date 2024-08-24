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«Сурская стрела» перевезла более 208 тыс. пассажиров

11:07 | 24.08.2024 | Общество

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Пенза, 24 августа 2024. PenzaNews. Скорый пригородный поезд «Сурская стрела» с момента запуска перевез более 208 тыс. пассажиров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

«Сурская стрела» перевезла более 208 тыс. пассажиров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Впервые «Сурская стрела» отправилась из Пензы в Кузнецк в октябре 2022 года. В апреле 2023 года правительствами Пензенской области и Республики Мордовия в рамках реализации программы по повышению транспортной доступности для жителей двух регионов было принято решение о продлении маршрута следования до станции Саранск. В декабре 2023 года состоялся запуск второго состава «Сурской стрелы» сообщением «Кузнецк — Пенза — Саранск» по выходным дням. В мае 2024 года одна пара «Сурской стрелы» переведена на ежедневное курсирование», — напоминается в тексте.

В нем уточняется, что маршрут следования «Сурской стрелы» сообщением «Кузнецк — Пенза — Саранск» обслуживается составом электропоезда ЭП2Д в четырехвагонном исполнении, в котором имеются системы видеонаблюдения и кондиционирования, подъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров, комфортные кресла, крепления для велосипедов и USB-розетки.

«В пути следования предусмотрены остановки «Сюзюм», «Елюзань», «Чаадаевка», «Асеевская», «Канаевка», «Леонидовка», «Заречный», «Пенза-I», «Пенза-IV», «Бессоновка», «Грабово», «Лунино», «Булычево», «Рузаевка». Стоимость проезда по полному маршруту от Кузнецка до Саранска — 882 рубля, по маршруту от Пензы до Кузнецка — 363 рубля. Действуют все федеральные и региональные льготы и скидки», — сказано в сообщении.

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