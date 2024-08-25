В Заре завершено строительство шестого из восьми домов для переселения граждан из аварийного жилья Общество

Пенза, 25 августа 2024. PenzaNews. Строительство шестого из восьми многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья завершено в микрорайоне Заря. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В микрорайоне Заря готов шестой 8-этажный дом для переселения из ветхого и аварийного жилья. Объект сдан в эксплуатацию и ему присвоен адрес: улица Ревунова, 4. [...] В новом здании 168 квартир, и они уже ждут своих жильцов. Проведены все необходимые инженерные коммуникации, выполнена отделка внутренних помещений и фасада. На прилегающей территории есть пешеходные дорожки, детская площадка и зона для занятия спортом», — написал он в своем Telegram-канале.

Александр Басенко добавил, что «на стройплощадках двух оставшихся объектов работа идет полным ходом».

«На 100% смонтирован монолитный железобетонный каркас седьмого дома. В одной из секций подрядчик уже завершил внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления, а также вентиляции. Впереди — еще две секции. Продолжается монтаж оконных конструкций, строители занимаются внутренней и внешней отделкой, а также приступили к устройству кровли», — уточнил он.

Глава Пензы отметил, что на восьмом доме уложены монолитные плиты перекрытия второго, четвертого и седьмого этажей в разных секциях.

«В ближайшее время подрядной организации предстоит возвести стены третьего, пятого и восьмого этажей. Затем — смонтировать котельную, а также внутренние сети водоснабжения, водоотведения и вентиляции», — пояснил Александр Басенко.

По его словам, завершить строительство двух домов планируется в конце текущего года.