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В Заре завершено строительство шестого из восьми домов для переселения граждан из аварийного жилья

12:23 | 25.08.2024 | Общество

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Пенза, 25 августа 2024. PenzaNews. Строительство шестого из восьми многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья завершено в микрорайоне Заря. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

В Заре завершено строительство шестого из восьми домов для переселения граждан из аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В микрорайоне Заря готов шестой 8-этажный дом для переселения из ветхого и аварийного жилья. Объект сдан в эксплуатацию и ему присвоен адрес: улица Ревунова, 4. [...] В новом здании 168 квартир, и они уже ждут своих жильцов. Проведены все необходимые инженерные коммуникации, выполнена отделка внутренних помещений и фасада. На прилегающей территории есть пешеходные дорожки, детская площадка и зона для занятия спортом», — написал он в своем Telegram-канале.

Александр Басенко добавил, что «на стройплощадках двух оставшихся объектов работа идет полным ходом».

«На 100% смонтирован монолитный железобетонный каркас седьмого дома. В одной из секций подрядчик уже завершил внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления, а также вентиляции. Впереди — еще две секции. Продолжается монтаж оконных конструкций, строители занимаются внутренней и внешней отделкой, а также приступили к устройству кровли», — уточнил он.

Глава Пензы отметил, что на восьмом доме уложены монолитные плиты перекрытия второго, четвертого и седьмого этажей в разных секциях.

«В ближайшее время подрядной организации предстоит возвести стены третьего, пятого и восьмого этажей. Затем — смонтировать котельную, а также внутренние сети водоснабжения, водоотведения и вентиляции», — пояснил Александр Басенко.

По его словам, завершить строительство двух домов планируется в конце текущего года.

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