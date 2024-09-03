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Рафик Ибрагимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени

11:13 | 03.09.2024 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Рафик Ибрагимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Награду ему вручил губернатор Олег Мельниченко в ходе торжественного открытия новой школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы, которой присвоены номер 80 и имя Василия Бочкарева, руководившего регионом на протяжении 17 лет.

Как отмечается на сайте «Термодома», школа на ГПЗ-24 стала четвертой, построенной холдингом в Пензенской области.

«Такова наша концепция. Мы не просто строим дома, мы создаем благоприятную среду. Считаю, что это правильная позиция хорошей организации», — сказал Рафик Ибрагимов, слова которого приводятся в тексте.

Рафик Ибрагимов — заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области.

Возглавляемый им холдинг «Термодом» более 20 лет строит жилые дома и социальные объекты в Пензенской области, реализует проект комплексного освоения территории «Город Спутник».

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