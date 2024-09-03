Рафик Ибрагимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени Общество

Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

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Награду ему вручил губернатор Олег Мельниченко в ходе торжественного открытия новой школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы, которой присвоены номер 80 и имя Василия Бочкарева, руководившего регионом на протяжении 17 лет.

Как отмечается на сайте «Термодома», школа на ГПЗ-24 стала четвертой, построенной холдингом в Пензенской области.

«Такова наша концепция. Мы не просто строим дома, мы создаем благоприятную среду. Считаю, что это правильная позиция хорошей организации», — сказал Рафик Ибрагимов, слова которого приводятся в тексте.

Рафик Ибрагимов — заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области.

Возглавляемый им холдинг «Термодом» более 20 лет строит жилые дома и социальные объекты в Пензенской области, реализует проект комплексного освоения территории «Город Спутник».