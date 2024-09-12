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Капремонт участка трассы М5 на границе Спасского и Нижнеломовского районов выполнен на 95%

15:04 | 12.09.2024 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт 5-километрового участка федеральной трассы М5 «Урал» на границе Спасского и Нижнеломовского районов Пензенской области, который был начат в 2022 году, выполнен на 95%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

Капремонт участка трассы М5 на границе Спасского и Нижнеломовского районов выполнен на 95%

Фото: пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

«В результате выполненных работ увеличили ширину проезжей части, добавили две полосы для движения. На существующем участке укрепили основание, установили разделительное барьерное ограждение на всем его протяжении, организовали движение транспорта с помощью разворотных петель», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что к настоящему времени завершена укладка верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной устойчивостью к образованию дефектов.

«При устройстве водопропускных труб укрепили откосы, сами малые искусственные сооружения заменили — железобетонные на гофрированные стальные. Привели в порядок пересечения и примыкания к прилегающим территориям», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время будут установлены новые дорожные знаки, смонтировано освещение, а также построено две автобусные остановки с павильонами в районе села Засечного Нижнеломовского района.

«Окончание работ на данном объекте запланировано на конец октября 2024 года», — уточняется в пресс-релизе.

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