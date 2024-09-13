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Денис Кравчук удостоен медали «За содействие специальной военной операции»

18:00 | 13.09.2024 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва Денис Кравчук удостоен медали «За содействие специальной военной операции».

Денис Кравчук удостоен медали «За содействие специальной военной операции»

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко вручил ему награду в ходе 21-й очередной сессии в пятницу, 13 сентября.

«Последние мероприятия, которые происходят в Курске, по строительству укрепрайонов, осуществляются в том числе Денисом Сергеевичем. Он там находится практически постоянно. И не говорю уже о тех объемах работ, которые выполнены им в Донецкой народной республике. Спасибо Вам за работу», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Медаль «За содействие в проведении специальной военной операции» учреждена в Пензенской области в декабре 2023 года с целью поощрения граждан и коллективов организаций за помощь и всестороннюю поддержку, оказанную участникам СВО.

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