Денис Кравчук удостоен медали «За содействие специальной военной операции» Общество

Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва Денис Кравчук удостоен медали «За содействие специальной военной операции».

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко вручил ему награду в ходе 21-й очередной сессии в пятницу, 13 сентября.

«Последние мероприятия, которые происходят в Курске, по строительству укрепрайонов, осуществляются в том числе Денисом Сергеевичем. Он там находится практически постоянно. И не говорю уже о тех объемах работ, которые выполнены им в Донецкой народной республике. Спасибо Вам за работу», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Медаль «За содействие в проведении специальной военной операции» учреждена в Пензенской области в декабре 2023 года с целью поощрения граждан и коллективов организаций за помощь и всестороннюю поддержку, оказанную участникам СВО.