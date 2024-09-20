Ришат Алтынбаев проконтролировал ход работ по восстановлению дендрария имени Г.Ф. Морозова Общество

Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев проконтролировал ход стартовавших в июне 2023 года работ по восстановлению памятника природы регионального значения «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова», пострадавшего от засухи 2010 года.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Высажено более 900 экзотических деревьев, а также проведена вырубка сухостоя и аварийных деревьев, которые мешали росту и развитию экзотов и интродуцентов объемом более 40 кубометров. Работы ведутся в соответствии с календарным планом», — говорится в сообщении пресс-службы Минлесхоза региона.

В нем отмечается, что после установления благоприятных погодных условий работы по посадке деревьев будут продолжены.

«За 2023 год на территории памятника вырубили около 100 сухостойных, аварийных деревьев, проведена уборка валежника и хлама на площади около 10 га. Осуществлена планировка и разбивка участков под посадку новых деревьев на площади 2 га», — добавляется в тексте.

В сообщении напоминается, что дендрарий, основанный как питомник в начале XX века, постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства Пензенской области, на его территории произрастает более 250 видов экзотических кустарников и деревьев, которые являются представителями флоры западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.