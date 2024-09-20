18:29:27 Пятница, 20 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ришат Алтынбаев проконтролировал ход работ по восстановлению дендрария имени Г.Ф. Морозова

13:13 | 20.09.2024 | Общество

Печать

Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев проконтролировал ход стартовавших в июне 2023 года работ по восстановлению памятника природы регионального значения «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова», пострадавшего от засухи 2010 года.

Ришат Алтынбаев проконтролировал ход работ по восстановлению дендрария имени Г.Ф. Морозова

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Высажено более 900 экзотических деревьев, а также проведена вырубка сухостоя и аварийных деревьев, которые мешали росту и развитию экзотов и интродуцентов объемом более 40 кубометров. Работы ведутся в соответствии с календарным планом», — говорится в сообщении пресс-службы Минлесхоза региона.

В нем отмечается, что после установления благоприятных погодных условий работы по посадке деревьев будут продолжены.

«За 2023 год на территории памятника вырубили около 100 сухостойных, аварийных деревьев, проведена уборка валежника и хлама на площади около 10 га. Осуществлена планировка и разбивка участков под посадку новых деревьев на площади 2 га», — добавляется в тексте.

В сообщении напоминается, что дендрарий, основанный как питомник в начале XX века, постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства Пензенской области, на его территории произрастает более 250 видов экзотических кустарников и деревьев, которые являются представителями флоры западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.

Читайте также
«Ростелеком» обеспечил ЖК «Март» в Пензе умными домофонами и системой управления доступом Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких упаковок кофе
Житель Мокшанского района подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице В Лопатинском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой
В Каменском районе автомобиль съехал с дороги в кювет, водитель погиб Утверждено инвестсоглашение между правительством Пензенской области и ООО «Туристские территории»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама