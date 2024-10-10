Олег Мельниченко оценил ход работ по восстановлению социально значимых объектов в Запорожской области Общество

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил ход работ по восстановлению социально значимых объектов на подшефных территориях — в Токмакском и Пологовском муниципальных округах Запорожской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Рабочую поездку в новые регионы продолжаю в Токмакском и Пологовском муниципальных округах. Эти районы находятся на линии боевого соприкосновения, но там идет работа по восстановлению социально значимых объектов. Подшефные территории заметно изменились к лучшему, и в этом большая заслуга делегации Пензенской области, которая трудится там с 2022 года. Только в текущем году с опережением сроков восстановили 13 объектов», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 9 октября.

По его словам, недавно был закончен ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в школе села Чапаевка.

«До этого она не действовала 2 года. Но скоро начнутся уроки: трудоустраиваются педагоги, идет набор учеников. В честь Героя Советского Союза Михаила Навроцкого, учившегося в школе, на здании учебного заведения вместе с [первым заместителем председателя правительства Пензенской области] Виктором Николаевичем Кувайцевым открыли мемориальную доску», — сообщил Олег Мельниченко.

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Он добавил, что в ходе рабочей поездки наградил пензенцев, которые помогают наладить мирную жизнь в Запорожской области.

«Чтобы помочь наладить здесь мирную жизнь, наши земляки трудятся в круглосуточном режиме. Поблагодарил специалистов аварийно-восстановительной бригады, вручив им региональные награды. Также отметил пензенцев, работающих в органах местного самоуправления: заместителя главы администрации Пологовского МО Андрея Николаевича Евдокимова и первого заместителя главы администрации Токмакского МО Александра Андреевича Калмыкова. Будем двигаться дальше, важных задач еще много», — подчеркнул губернатор Пензенской области.