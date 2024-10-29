Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем рождения комсомола Общество

Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем рождения комсомола.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем рождения комсомола! Для многих поколений комсомол стал подлинной школой жизни, истинного патриотизма, товарищества, ответственности за порученное дело. Все важные события советского периода истории нашей страны связаны с комсомольцами — победа в Великой Отечественной войне, восстановление народного хозяйства, освоение целины, ударные всесоюзные стройки, покорение космоса», — отметил глава региона.

По его словам, эти свершения достойно сохраняют и преумножают новые поколения.

«В Пензенской области выстроена эффективная система работы с молодежью. Успешно реализуются проекты, направленные на поддержку инициатив в сфере образования, культуры и спорта. Разрабатываются программы, помогающие трудоустройству молодых специалистов, их самореализации. Верю, что наша молодежь внесет достойный вклад в развитие родного региона и нашей страны!» — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал всем счастья, удачи и крепкого здоровья.