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На границе двух районов в Пензенской области запущено движение по обновленному участку трассы М5 «Урал»

10:43 | 12.11.2024 | Общество

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Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. Движение транспорта по обновленному участку федеральной трассы М5 «Урал» запущено на границе двух районов в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 11 ноября.

На границе двух районов в Пензенской области запущено движение по обновленному участку трассы М5 «Урал»

Фото: Pnzreg.ru

«На границе Спасского и Нижнеломовского районов [...] запустили движение по обновленному участку автодороги М5 «Урал». Капитальный ремонт был необходим, поскольку эта экономическая зона нашего региона активно развивается. В Нижнеломовском районе расположены производственные площадки ГК «Дамате», растет туристический потенциал Спасского района», — написал он.

Глава региона отметил, что модернизация отрезка одной из самых загруженных трасс страны проведена при поддержке руководителя Росавтодора Романа Новикова.

«Проезжая часть увеличена до четырех полос, а пропускная способность выросла в два раза, что соответствует современным требованиям. Но самое главное — обеспечена безопасность движения», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он напомнил, что всего в этом году на территории Пензенской области отремонтировано почти 20 км трассы М5 «Урал», в тестовом режиме запущено движение по развязке на 624-м км, продолжается ремонт моста через Суру, а в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновлено 100 км дорожной сети.

«В 2025 году продолжим приводить пензенские дороги в порядок. Примем активное участие в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», — написал губернатор.

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