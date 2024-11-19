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Олег Мельниченко поручил развивать в регионе кластер событийного туризма

18:21 | 19.11.2024 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Кластер событийного туризма планируется развивать в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства, одной из тем которого стала реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Олег Мельниченко поручил развивать в регионе кластер событийного туризма

Фото: Pnzreg.ru

В качестве положительного примера глава региона привел впервые проведенный в Пензенской области этим летом фестиваль военно-исторической реконструкции «Торуевское городище», собравший несколько тысяч человек.

«Движение исторической реконструкции вызывает у людей огромный интерес. Первый блин был не комом, так давайте это развивать. Это и хороший воспитательный момент для детей, нужно этим заниматься», — сказал Олег Мельниченко.

«Есть проект, который мы сейчас обсуждаем с московскими коллегами, который может привлечь туристов. Это фестиваль этнической музыки. Также нужно менять формат проведения фестиваля «Золотаревское городище», в той форме, в которой его начинали, он себя исчерпал. Без интересных событий, без увеличения номерного фонда гостиниц у нас не будет значительного роста туристического потока», — отметил он.

По мнению главы региона, на территории Пензенской области есть немало точек, где может быть развернут событийный туризм.

«Это Наровчат с его древней историей. Это, я считаю, совершенно необоснованно забытый Вадинск-Керенск, это шикарный с исторической точки зрения город Белинский. Но нужно все так организовать, чтобы люди к нам приезжали», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Мы поддерживаем инфраструктуру — отремонтировали музей одной картины, открыли в историческом здании новый корпус краеведческого музея, памятник Первопоселенцу привели в нормальное состояние, формируются интересные туристические маршруты, создана охранная зона в историческом центре Пензы, но этого всего недостаточно, чтобы туристы из других регионов ехали. Нам нужен яркий кластер событийного туризма», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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