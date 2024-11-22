Олег Мельниченко посетил несколько районов Пензенской области Общество

Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко совершил рабочую поездку по ряду районов Пензенской области в четверг, 21 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, цель визитов, о которых заранее не были предупреждены главы районов, — проконтролировать, как идет выполнение поручений, касающихся социально значимых объектов.

«Пачелмский филиал губернаторского казачьего кадетского корпуса сильно изменился после того, как летом я высказал претензии к темпам проведения капремонта. Сейчас завершается возведение модульной столовой, обновление учебного корпуса и общежития. Поручил начать учебный процесс уже 1 декабря. В следующем году окончательно завершим благоустройство территории. Еще в 2025 году в Пачелме начнем капитальный ремонт школы №1, в 2026 году — школы №2 и детского сада. Подтянем образовательную инфраструктуру райцентра на современный уровень. Комфортные условия для занятий получат порядка тысячи детей», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что капитальный ремонт нужен и зданию общежития каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства.

«Старые окна в ужасном состоянии, тепло не держат. Поручил Минобру проработать вопрос их замены, а также внести капитальный ремонт общежития в программу заявки на участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Техникум уже является участником двух кластеров, а в будущем планирует быть ядром нового — с направлением пока определяются», — отметил глава региона.

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По его словам, в Каменке до 1 декабря планируется завершить первый этап реализации проекта благоустройства «Суперпарк. Город «Живой воды», который в 2023 году вошел в число победителей всероссийского конкурса.

«Проведена расчистка территории, установлены спортивные и игровые площадки, лавочки и урны», — уточнил губернатор.

По его мнению, «нужно идти дальше, выходить на второй этап развития парка».

«В селе Зеленовка Колышлейского района устранили недоделки, допущенные в прошлом году при ремонте крыши дома культуры. Кровлю перекрыли полностью, провели косметический ремонт стен и потолка, устранив потеки. В следующем году планируется также покрасить фасад», — написал Олег Мельниченко.

Кроме того, он сообщил, что в Тамале продолжается капитальный ремонт двухэтажного дома на улице Лермонтова.

«По результатам независимой экспертизы здание признано аварийным, но подлежащим капремонту, средства на который по моему поручению выделены из резервного фонда правительства Пензенской области», — напомнил глава региона.

«Потребовал строго выдерживать график работ, чтобы жильцы, которые на время переехали к родственникам, могли быстрее вернуться в свои квартиры», — проинформировал Олег Мельниченко.