В Пензе изменятся схемы движения общественного транспорта в связи с закрытием проезда в районе Бакунинского моста Общество

Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Схемы движения общественного транспорта Пензы будут изменены в связи с закрытием с 25 ноября проезда под железнодорожными путями в районе Бакунинского моста. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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По информации ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», общественный транспорт, следующий из Заречного, микрорайонов ГПЗ-24 и Ахуны города Пензы, будет перенаправлен через улицы в соответствии с существующим пассажиропотоком.

Так, движение автобусов большого класса №82С и №93 с улицы Измайлова будет направлено по следующей схеме: мост имени В.П. Капашина — улица Злобина — Бакунинский мост — улица Бакунина и далее по маршрутам. При движении с улицы Суворова: улица Урицкого — мост имени В.П. Капашина — улица Измайлова и далее по маршрутам.

Движение автобусов малого класса №99 в микрорайон Арбеково с улицы Измайлова будет направлено по следующей схеме: мост имени В.П. Капашина — улица Кирова — улица Чехова — улица Суворова и далее по маршруту. При движении в микрорайон Засурье с улицы Суворова: улица Урицкого — мост имени В.П. Капашина — улица Измайлова и далее по маршруту.

Движение автобусов малого класса №9М на Западную поляну с улицы Измайлова будет направлено по следующей схеме: мост имени В.П. Капашина — улица Злобина — Бакунинский мост — улица Бакунина и далее по маршруту. При движении на ГПЗ-24 с улицы Суворова: улица Урицкого — улица Бакунина — Бакунинский мост — улица Злобина — мост имени В.П. Капашина — улица Измайлова и далее по маршруту.

Движение автобусов малого и среднего классов №59 и №73 с улицы Суворова будет направлено по следующим схемам: улица Чехова — улица Долгова — Большой Сурский мост — улица Чаадаева — улица Долгорукова — улица Кустанайская — улица Свободы — Горбатов переулок — улица Тарханова — улица Измайлова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Как отмечается в сообщении, в целях исключения ухудшения транспортного обслуживания жителей микрорайонов Маяк и Барковка, учитывая положительный опыт организации работы подвозящих маршрутов, с 25 ноября маршрут №20 будет переведен на регулируемый тариф.

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: улица Долгая (остановка «Барковка») — улица Сортировочная — улица Перовской — улица Демьяна Бедного — улица Луговая — улица Стрельбищенская — улица Измайлова — улица Автономная — улица Парковая — Горбатов переулок — улица Транспортная — улица Измайлова — улица Стрельбищенская — улица Луговая — улица Перекоп — улица Перовской — улица Сортировочная — улица Долгая (остановка «Барковка»).

В будние дни на маршруте будет шесть автобусов малого класса с интервалом движения в часы пик — 10 минут, в выходные дни — четыре автобуса с интервалом движения 15 минут. Последний рейс от конечной остановки «Барковка» будет выполняться в 21.00. Контроль за расписанием движения будет осуществляться с помощью РНИС.

«За невыполнение установленного объема перевозок и нарушение расписания движения государственным контрактом определены меры ответственности перевозчика (штрафные санкции)», — указано в сообщении.

«Данное решение позволит осуществлять подвоз пассажиров из указанных микрорайонов к остановке общественного транспорта «Автоколонна №1546», через которую будут следовать автобусы большого класса маршрутов №№82С, 93, 101, 102, 103 и 431. В автобусах будет реализована оплата безналичным способом (банковскими картами), стоимость проезда составит 10 рублей», — говорится в тексте.

Закрытие проезда под железнодорожными путями не внесет изменения в схемы движения маршрутов №419, №102 и №103.

Зареченские автобусы №101 от остановки «Лером» будут следовать аналогично маршруту №103.

Движение автобусов большого класса №431 из Леонидовки с улицы Измайлова также будет направлено по мосту имени В.П. Капашина, улице Урицкого и далее по маршруту. При движении со станции Пенза-I автобусы будут следовать по улице Урицкого с выездом на мост имени В.П. Капашина, затем по улице Измайлова и далее по маршруту.

Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок №111, №112, №113, обслуживаемые автобусами малого класса, будут направлены с улицы Свободы по улице Долгорукова через микрорайон Пенза-II.

В прямом направлении они будут следовать по следующей схеме: улица Нейтральная — улица Свободы — улица Долгорукова — улица Чаадаева — улица Луначарского — улица Старо-Черкасская — улица Огородная — улица Восточная — улица Урицкого — улица Чехова — улица Суворова — улица Московская — улица Октябрьская — привокзальная площадь станции Пенза-I.

В обратном направлении: привокзальная площадь станции Пенза-I — улица Октябрьская — улица Московская — улица Суворова — улица Урицкого — въезд на Большой Сурский мост — улица Чаадаева — улица Долгорукова — улица Свободы — улица Нейтральная и далее по маршруту.