Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери Общество

Пенза, 24 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Днем матери.

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«Дорогие женщины-матери! Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери! Это торжество — прекрасная возможность выразить безграничную признательность и искреннюю благодарность за все, что делают наши мамы, за вашу искреннюю любовь, понимание и поддержку. Именно поэтому самые светлые воспоминания любого из нас связаны с мамой и детством», — отметил глава региона.

«Все мы в неоплатном долгу перед вами! Спасибо за то, что вы есть, за мудрые советы и душевную щедрость!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал женщинам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, много светлых и радостных дней, внимания и заботы близких, а также удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия.