20:03:38 Воскресенье, 24 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери

09:05 | 24.11.2024 | Общество

Печать

Пенза, 24 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Днем матери.

Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие женщины-матери! Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери! Это торжество — прекрасная возможность выразить безграничную признательность и искреннюю благодарность за все, что делают наши мамы, за вашу искреннюю любовь, понимание и поддержку. Именно поэтому самые светлые воспоминания любого из нас связаны с мамой и детством», — отметил глава региона.

«Все мы в неоплатном долгу перед вами! Спасибо за то, что вы есть, за мудрые советы и душевную щедрость!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал женщинам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, много светлых и радостных дней, внимания и заботы близких, а также удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия.

Читайте также
Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредиты и перевела на чужой счет более 1,8 млн. рублей В Пензе пенсионерка госпитализирована после падения в троллейбусе
Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка на улице Дружбы в Пензе В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду
В Нижнеломовском районе водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» насмерть сбил пешехода В Пензе мужчина госпитализирован после наезда легковушки
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама