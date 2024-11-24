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Денис Соболев поздравил жительниц Пензы с Днем матери

10:11 | 24.11.2024 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жительниц областного центра с Днем матери.

Денис Соболев поздравил жительниц Пензы с Днем матери

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Дорогие жительницы Пензы! Искренне и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери! Мама — это самое святое, что есть у каждого человека. Мамам мы обязаны жизнью, счастьем. Они помогают нам познавать мир, учат добру и всегда готовы дать совет и протянуть руку помощи в трудную минуту. Мамина любовь делает каждого из нас сильнее и уверенней, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы. Мама — это надежный тыл и верный товарищ, это человек, который всегда поддержит и поймет», — отметил Денис Соболев.

Особые слова признательности он адресовал многодетным матерям и женщинам, воспитывающим приемных детей.

«Низкий поклон всем матерям за душевную теплоту и сердечность! [...] Пусть ваши дети радуют вас своими успехами, окружая любовью и заботой! Счастья вам, здоровья, теплого семейного очага, благополучия и удачи во всех делах!» — пожелал спикер гордумы.

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