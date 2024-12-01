Олег Мельниченко посетил Земетчино с рабочим визитом Общество

Земетчино, 1 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Земетчино с рабочим визитом в минувшую субботу, 30 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Совершил рабочую поездку в Земетчино. Провел совещание по реализации пилотного проекта, направленного на улучшение качества жизни и стимулирование рождаемости на территории района. Мы развиваем инфраструктуру, ведем благоустройство, модернизируем и открываем новые социально важные объекты. Капитально отремонтировали 15 объектов водоснабжения и построили новый водозаборный узел. Новый асфальт уложили на 13 дорогах», — написал он.

Олег Мельниченко добавил, что продолжается строительство семейного МФЦ.

«Нацелил подрядчика сдать объект к 9 мая — юбилею Победы», — сообщил губернатор.

По его словам, в 2025 году должен быть завершен капитальный ремонт зданий детской школы искусств и общежития земетчинского многопрофильного техникума.

«В культурно-спортивном парке смонтировано освещение, обустроена детская игровая площадка. Осталось установить аттракционы. В начале декабря сдадут в эксплуатацию еще один благоустроенный сквер», — прокомментировал Олег Мельниченко.

Он также обратил внимание на то, что в Земетчино завершается возведение двухэтажного дома для молодых специалистов, все восемь квартир планируется передать медицинским работникам.

«Настолько масштабная модернизация в районе не проводилась никогда. Главное, чтобы работы были завершены в срок и с хорошим качеством», — подчеркнул губернатор.