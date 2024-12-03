Наряженная поделками пензенских мастеров ель украсит новогоднюю столицу России Общество

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Ель, наряженная поделками пензенских мастеров, украсит город Киров, который в этом году получил статус новогодней столицы России. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Ель, наряженная поделками пензенских мастеров, украсит новогоднюю столицу России — в этом году ей стал город Киров. Там уже сейчас устанавливают 100 новогодних деревьев, в том числе 89 от каждого субъекта страны. Наряжать их приедут послы гостеприимства. Пензенскую область представит Людмила Николаевна Егорова, сотрудник администрации Кузнецкого района, победитель туристического конкурса «Послы гостеприимства – 2023», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 3 декабря.

Он обратил внимание на то, что каждая елка должна отражать историю и достижения региона.

«На ветвях нашей ели появятся фигурки, специально изготовленные для новогоднего фестиваля, в том числе игрушки, повторяющие образы абашевских кукол и свистулек. Напомню, что в абашевской тематике регион представлял в прошлом году наше новогоднее дерево на выставке-форуме «Россия», — отметил губернатор.

«Игрушка родом из Спасского района продолжает путешествие по стране. Мы рады знакомить с ней жителей других городов и регионов», — добавил он.