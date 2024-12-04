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Николай Тихомиров избран председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области»

17:27 | 04.12.2024 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2024. PenzaNews. Бывший глава Мокшанского района Николай Тихомиров избран председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

Николай Тихомиров избран председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области»

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, его кандидатура была единогласно поддержана в ходе XXIII съезда ассоциации, состоявшегося в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 4 декабря.

В разные годы Николай Тихомиров работал на руководящих должностях в мэрии Пензы и администрациях районов города, с 2022 года до последнего времени занимал пост главы Мокшанского района.

Ранее совет муниципальных образований Пензенской области возглавлял Вячеслав Демичев. Он был избран председателем ассоциации в декабре 2022 года.

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