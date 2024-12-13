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Мельниченко поставил задачу строго по графику провести контрактацию объектов, планируемых к реализации в рамках новых нацпроектов

18:10 | 13.12.2024 | Общество

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Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поставил задачу строго по графику провести контрактацию объектов, планируемых к реализации в рамках новых национальных проектов.

Мельниченко поставил задачу строго по графику провести контрактацию объектов, планируемых к реализации в рамках новых нацпроектов

Фото: Pnzreg.ru

«В рамках прямой линии с жителями региона мне поступило много вопросов, особенно из районов Пензенской области. Граждан интересует, будет ли в новом году продолжена реализация национальных проектов, преображающих наши города и села. Работу по контрактации важных и нужных людям объектов обсудили сегодня на заседании правительства Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 13 декабря.

Он сообщил, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется благоустроить 50 общественных пространств в 32 муниципальных образованиях.

«Также будем воплощать в жизнь проекты, победившие во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды — в Заречном, Сердобске и Никольске. В Никольске еще и отремонтируем музей стекла и хрусталя — уже по нацпроекту «Семья». В рамках этого же национального проекта запланирован капремонт 15 школ в Пензе и районах области», — отметил губернатор.

«По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» поставим 11 новых модульных конструкций под медицинские учреждения. Проведем капремонт амбулаторий в селах Анненково и Махалино, стационара №2 пензенской районной больницы, поликлиники шемышейской больницы, инфекционного отделения каменской больницы и главного корпуса больницы башмаковской. Продолжим строительство взрослой поликлиники в Кузнецке», — добавил он.

По словам Олега Мельниченко, по федеральному проекту модернизации коммунальной инфраструктуры запланировано 56 мероприятий, на эти цели будет направлено почти 550 млн. рублей, на проект «Региональная и местная дорожная сеть» — 3,6 млрд. рублей.

Губернатор напомнил, что в 2025 году будет завершена реконструкция моста через реку Шукшу, также заключены контракты на ремонт четырех мостов — в Вадинском, Наровчатском, Малосердобинском и Никольском районах.

«Жители Пензенской области очень ждут новые школы, больницы, дороги. Поставил задачу — провести контрактацию строго по графику, чтобы не затягивать начало работ на социально значимых объектах», — написал Олег Мельниченко.

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