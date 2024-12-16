В Пензенской области за три дня на дорогах задержан 21 нетрезвый водитель Общество

Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. 21 водитель задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 13 по 15 декабря. Это следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий [...] задержан 21 водитель», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.