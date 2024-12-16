14:42:53 Понедельник, 16 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за три дня на дорогах задержан 21 нетрезвый водитель

11:46 | 16.12.2024 | Общество

Печать

Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. 21 водитель задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 13 по 15 декабря. Это следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержан 21 нетрезвый водитель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий [...] задержан 21 водитель», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Читайте также
В Каменском районе столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован В Никольском районе легковушка врезалась в световую опору, пострадала женщина
В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик» Жительница Никольского района лишилась более 1 млн. 150 тыс. рублей, поверив звонившим ей мошенникам
Житель Нижнеломовского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы подозревается в краже из магазина спиртного на 6 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама