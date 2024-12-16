В Пензенской области выявлено пять нарушений охотничьего законодательства Общество

Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. Пять нарушений законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране животного мира.

«Основными выявленными нарушениями были охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, нахождение с расчехленным оружием на механических транспортных средствах», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в Спасском районе был выявлен факт незаконной добычи самки косули, ущерб охотничьему фонду составил 200 тыс. рублей.

«В отношении граждан, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы», — говорится в сообщении.