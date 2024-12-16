Между Пензенской областью и Татарстаном планируется заключить соглашение о сотрудничестве по изучению исторического и археологического наследия Поволжья Общество

Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве по изучению исторического и археологического наследия Поволжья планируется заключить между Пензенской областью и Татарстаном. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, который находится с рабочим визитом в Казани.

Фото: Pnzreg.ru

«Ректор Казанского федерального университета Ленар Ринатович Сафин показал мне уникальные документы, хранящиеся в архиве вуза. Главный для нас — это Строельная книга города Пензы, которую ученые датируют периодом 1663–1665 годов. Книга имеет огромное значение для изучения истории Пензенского края. Она рассказывает об этапах основания нашего города, о строивших его людях, об укреплениях и первых жителях Пензы, их быте и занятиях. Еще один памятник той эпохи — письмо пензенского воеводы в Арзамас, где он требует прислать ему пушек и обмундирования. Этот документ пока еще нигде не публиковался. Мы планируем заключить с Республикой Татарстан соглашение о сотрудничестве по изучению исторического и археологического наследия Поволжья. Будем сообща вести научные исследования, разрабатывать программы и проекты, организовывать конференции и симпозиумы», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 16 декабря.

«Что касается Строельной книги города Пензы, копию этого важнейшего для нашего региона исторического документа Казанский федеральный университет передаст нам в следующем году. Планируем, что храниться она будет в областном краеведческом музее», — добавил он.

Губернатор также выразил уверенность, что внимательное изучение документа поможет ученым восстановить неизвестные ранее страницы пензенской истории.