На улице Циолковского в Пензе открыта сезонная муниципальная ярмарка Общество

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Сезонная муниципальная ярмарка открыта на улице Циолковского в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации в среду, 18 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

«На торговой площадке на улице Циолковского, 23 организовано порядка 20 новых точек для лиц, осуществляющих продажу продукции с дачных участков. Данные места оснащены крытым навесом из металлоконструкции, для торговцев установлены лавочки и столы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также на территории проведена реконструкция бетонной подпорной стенки, которая находилась в аварийном состоянии, выровнен грунт, заасфальтирована торговая площадка.

«В настоящее время функционируют четыре павильона по реализации фруктов, овощей, одежды, работает мини-магазин с продовольственной группой товаров. В двух оставшихся павильонах ведутся мероприятия по оформлению витрин и установке оборудования. В них будут располагаться пекарня и шашлычная», — указано в сообщении.