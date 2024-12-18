Олег Мельниченко обозначил в числе приоритетов выстраивание системы реабилитации ветеранов боевых действий Общество

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства обозначил в числе приоритетов выстраивание системы реабилитации ветеранов боевых действий.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства Пензенской области рассмотрели вопросы, которые нам нужно решать, в том числе и в рамках выполнения поручений президента. [...] В качестве приоритетов работы обозначил выстраивание системы реабилитации ветеранов боевых действий. Планируем модернизацию пензенского областного реабилитационного центра. За счет средств Пензенской области закуплено шесть единиц специализированного автотранспорта для перевозки ребят, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Они не должны оставаться дома в четырех стенах. У людей есть запрос на активную жизнь, мы должны обеспечить такую возможность», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 18 декабря.

Он отметил, что «пока служба работает в тестовом режиме в Пензе и Сердобске».

«Со следующего года запустим ее и в других муниципалитетах», — добавил Олег Мельниченко.