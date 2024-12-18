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В Пензенской области введены штрафы за нарушение правил продажи энергетиков

17:13 | 18.12.2024 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Штрафы за нарушение правил продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, введены в Пензенской области. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях, принят в ходе 24-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 18 декабря.

В Пензенской области введены штрафы за нарушение правил продажи энергетиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно поправкам, нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, на территории объектов, где осуществляется образовательная, медицинская деятельность, а также деятельность в области культуры и спорта, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 4 тыс. рублей на граждан, от 20 до 40 тыс. рублей — на должностных лиц, от 100 до 200 тыс. рублей — на юридических.

Та же ответственность установлена за реализацию вышеуказанных напитков в зонах рекреационного назначения (в границах городских лесов, скверов, парков, садов, прудов, озер, водохранилищ, пляжей, а также в пределах мест, предназначенных для отдыха, туризма и занятий спортом), проведения массовых мероприятий (на улицах, площадях, в зданиях, где проводятся массовые гулянья, парады, зрелищные и спортивные мероприятия) и ярмарок, сообщается на сайте регионального парламента.

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