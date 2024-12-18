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В Пензенской области внесены изменения в законодательство в части оказания единовременной материальной помощи членам семей погибших участников СВО

17:46 | 18.12.2024 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области на последней в 2024 году сессии внесли изменения в региональное законодательство в части оказания единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших или умерших вследствие увечий, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

В Пензенской области внесены изменения в законодательство в части оказания единовременной материальной помощи членам семей погибших участников СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента, поправки внесены в законы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» и «О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области».

«Новая мера социальной поддержки устанавливается в размере 1 млн. рублей и распространяется на супругов, состоявших на день гибели в зарегистрированном браке, родителей, детей, не достигших 18 лет, или детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения указанного возраста, а также детей, не достигших 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме. В случае отсутствия таковых лиц — на совершеннолетних детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что заявления и документы, необходимые для назначения выплаты, которая производится в равных долях, подаются в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов региона по месту жительства.

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