Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ.

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«Сегодня к эффективности и качеству работы органов безопасности предъявляются самые высокие требования. Ваша служба во все времена требовала от сотрудников настоящего патриотизма, высокого интеллектуального уровня, безупречной верности служебному долгу и самоотверженности. В сложнейших условиях современной геополитической ситуации, когда беспрецедентные внешние угрозы вынудили нашу страну встать на защиту своих граждан, национальных интересов и государственного суверенитета, именно от ваших действий зависит обеспечение безопасности и неприкосновенности нашей страны», — подчеркнул глава региона.

«Опыт и традиции, заложенные ветеранами службы, сегодня особенно востребованы, а их жизненный путь, высокая ответственность являются примером безукоризненного выполнения служебного долга для тех, кто сейчас в строю», — добавил он.

Губернатор выразил благодарность работникам органов безопасности за мужество, самоотверженность, преданность Отечеству и избранному делу.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — пожелал Олег Мельниченко.