Олег Мельниченко призвал жителей Пензенской области уберечь своих близких от телефонных мошенников Общество

Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона уберечь своих близких от телефонных мошенников.

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу обратиться к жителям Пензенской области по очень важному поводу. Не оставляйте без внимания ваших близких, особенно самых уязвимых и доверчивых — детей, подростков, пожилых людей. Злоумышленники могут воспользоваться их наивностью и вовлечь в совершение преступления. Новый вид телефонного мошенничества — звонок якобы от сотрудника «спецслужб» или «особых подразделений», привлечение к «важной операции», обещание денежного вознаграждения или возврата средств, которые уже выманили у жертвы. И все это — ради выполнения «срочного задания сверху» по поджогу банкомата. На самом деле это провокация врагов России, направленная против граждан нашей страны», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 24 декабря.

«Не вступайте в телефонные беседы с неизвестными людьми. Объясните это своим детям и родителям, предупредите друзей и знакомых. Сообщайте о подобных звонках в полицию по номерам 102 и 112. Не дайте мошенникам шанса разрушить чью-то жизнь», — добавил он.