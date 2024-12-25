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ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

10:43 | 25.12.2024 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что жителям Пензенской области поступают звонки от неустановленных лиц с сообщением о том, что на их установочные данные пытаются оформить кредит. Для усиления психологического эффекта злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ России и предоставляют поддельные удостоверения сотрудников органов безопасности. В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.

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