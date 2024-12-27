Пензенский губернатор исполнил новогодние мечты участников акции «Елка желаний» Общество

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с участниками акции «Елка желаний» состоялась в региональном правительстве в преддверии Нового года.

Фото: Pnzreg.ru

«Вместе с сенатором от Пензенской области Николаем Федоровичем Кондратюком [...] вручили новогодние подарки участникам благотворительной акции «Елка желаний», исполняя мечты юных жителей нашего региона», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 26 декабря.

Он уточнил, что дети, как и загадывали, получили электросамокат, гитару, набор для творчества, портфель, велосипед, планшет, умную колонку, сертификаты на спортивный инвентарь.

«Самым оригинальным оказалось желание десятилетнего Захара. Он получил приглашение посетить часть МЧС и попробовать себя в роли спасателя. Приятным дополнением к исполнению главной мечты стала кадетская форма и игрушечная пожарная машина», — отметил губернатор.

«Новогоднюю атмосферу создавали Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с ними дети читали стихи, пели и танцевали. Пусть радость от сегодняшнего праздника запомнится ребятам надолго, пусть сбываются все мечты!» — добавил Олег Мельниченко.