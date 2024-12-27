15:47:46 Пятница, 27 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор исполнил новогодние мечты участников акции «Елка желаний»

09:27 | 27.12.2024 | Общество

Печать

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с участниками акции «Елка желаний» состоялась в региональном правительстве в преддверии Нового года.

Пензенский губернатор исполнил новогодние мечты участников акции «Елка желаний»

Фото: Pnzreg.ru

«Вместе с сенатором от Пензенской области Николаем Федоровичем Кондратюком [...] вручили новогодние подарки участникам благотворительной акции «Елка желаний», исполняя мечты юных жителей нашего региона», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 26 декабря.

Он уточнил, что дети, как и загадывали, получили электросамокат, гитару, набор для творчества, портфель, велосипед, планшет, умную колонку, сертификаты на спортивный инвентарь.

«Самым оригинальным оказалось желание десятилетнего Захара. Он получил приглашение посетить часть МЧС и попробовать себя в роли спасателя. Приятным дополнением к исполнению главной мечты стала кадетская форма и игрушечная пожарная машина», — отметил губернатор.

«Новогоднюю атмосферу создавали Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с ними дети читали стихи, пели и танцевали. Пусть радость от сегодняшнего праздника запомнится ребятам надолго, пусть сбываются все мечты!» — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
В Пензе женщина передала 300 тыс. рублей незнакомке, думая, что помогает дочери В Заречном пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадал мужчина В Каменском районе бухгалтер ЖСК «Надежда» получила условный срок за растрату более 750 тыс. рублей
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке кровати В ДТП на трассе в Пензе пострадала женщина-водитель
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама