Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Российской Федерации.

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Глава региона подчеркнул, что профессию спасателя выбирают сильные духом люди, способные оперативно предотвратить опасность, первыми прийти на помощь тем, кто попал в беду.

«Сегодня спасательные службы России решают самые сложные задачи и отвечают на грозные вызовы. Работая в нашем регионе и далеко за его пределами, пензенские спасатели проявляют отвагу и мужество, дисциплину и ответственность. В этом году за проявленный героизм и безупречное исполнение своих служебных обязанностей в зоне специальной военной операции и на приграничной территории сотрудники спасательных служб нашего региона неоднократно были удостоены государственных наград», — отметил губернатор.

«Пусть в вашей жизни будет как можно больше хороших событий и радостных моментов, счастья, тепла дружеских встреч. Желаю вам успехов, бодрости духа, новых достижений и побед в вашем нелегком труде!» — пожелал Олег Мельниченко.