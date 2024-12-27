Денис Соболев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя Общество

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя, который отмечается 27 декабря.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«24 часа в сутки и в будни, и в выходные вы на боевом посту, каждый день совершаете подвиги и спасаете жизни. Рискуя собой, по первому сигналу вы всегда готовы прийти на помощь людям. И могу смело утверждать, что в вашей профессии нет случайных людей», — подчеркнул Денис Соболев.

Спикер гордумы поблагодарил спасателей за нелегкий труд, неравнодушие, храбрость и мужество.

«Убежден, что опыт и высокий уровень организации служебной деятельности помогут и впредь вам успешно решать все стоящие перед вашим ведомством задачи», — добавил он.

«От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, твердости духа, новых успехов в службе, и пусть количество боевых выездов равняется количеству возвращений!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.