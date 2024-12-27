Рафик Ибрагимов награжден орденом «За заслуги перед Пензенской областью» III степени Общество

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» III степени.

Фото: кадр из видео холдинга «Термодом»

Награду ему вручил губернатор Олег Мельниченко в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в правительстве Пензенской области в минувший четверг, 26 декабря.

Орден «За заслуги перед Пензенской областью» является высшей наградой региона и имеет три степени. Высшей степенью является I степень.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с социально-экономическим развитием Пензенской области, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, обеспечением прав и свобод человека и гражданина.

Ранее в 2024 году Рафик Ибрагимов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений», отмечается на сайте «Термодома».

Рафик Ибрагимов — заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области.

Возглавляемый им холдинг «Термодом» более 20 лет строит жилые дома и социальные объекты в Пензенской области, реализует проект комплексного освоения территории «Город Спутник».