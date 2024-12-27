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Рафик Ибрагимов награжден орденом «За заслуги перед Пензенской областью» III степени

13:32 | 27.12.2024 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» III степени.

Рафик Ибрагимов награжден орденом «За заслуги перед Пензенской областью» III степени

Фото: кадр из видео холдинга «Термодом»

Награду ему вручил губернатор Олег Мельниченко в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в правительстве Пензенской области в минувший четверг, 26 декабря.

Орден «За заслуги перед Пензенской областью» является высшей наградой региона и имеет три степени. Высшей степенью является I степень.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с социально-экономическим развитием Пензенской области, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, обеспечением прав и свобод человека и гражданина.

Ранее в 2024 году Рафик Ибрагимов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений», отмечается на сайте «Термодома».

Рафик Ибрагимов — заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области.

Возглавляемый им холдинг «Термодом» более 20 лет строит жилые дома и социальные объекты в Пензенской области, реализует проект комплексного освоения территории «Город Спутник».

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