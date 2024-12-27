В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Общество

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, состоялось в главном управлении МЧС России по Пензенской области в пятницу, 27 декабря.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Слова поздравлений прозвучали от представителей власти, которые отметили важность работы спасателей и их непреклонное служение делу защиты граждан.

Выступающие подчеркнули, что каждый сотрудник МЧС — это не только высококвалифицированный специалист, но и человек с большим сердцем, готовый прийти на помощь в самые трудные минуты.

По традиции в рамках мероприятия состоялась церемония награждения.

Сотрудникам, отличившимся при спасении людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, были вручены погоны с очередными специальными званиями и ведомственные награды.

Завершилось торжественное мероприятие выступлением оркестра «Золотая молния», сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Пензенской области.