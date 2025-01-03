Олег Мельниченко посетил Башмаковский район Общество

Пенза, 3 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после визита в Пачелму посетил Башмаковский район.

Фото: Pnzreg.ru

«После Пачелмы отправился в Башмаковский район. В селе Знаменском досрочно завершаем двухгодичный капитальный ремонт школы. Основной объем работ выполнен, осталось отмыть помещения и установить мебель. Поручил начать учебный процесс в первых числах февраля. Тогда почти две учебные четверти дети смогут заниматься в красивых и современных условиях. А в летнее время на базе школы традиционно будет организован трудовой лагерь для подростков», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 3 января.

Он добавил, что в поселке Новознаменский осмотрел дом культуры, который был капитально отремонтирован в 2024 году.

«На ремонт здания из бюджетов всех уровней направлено 24 млн. рублей, чтобы у местных жителей была возможность продолжать творчески развиваться. Зрительный зал несколько лет не действовал, но теперь это в прошлом. В учреждении работают 8 клубных формирований, в которых вокалом, танцами и спортом занимаются более 150 жителей поселка», — отметил Олег Мельниченко.

«В новом году мы продолжим обновлять социальную инфраструктуру в Пензенской области. Многое делаем для наших детей — за ними будущее», — подчеркнул губернатор.