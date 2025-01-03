23:58:19 Пятница, 3 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко посетил Башмаковский район

18:14 | 03.01.2025 | Общество

Печать

Пенза, 3 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после визита в Пачелму посетил Башмаковский район.

Олег Мельниченко посетил Башмаковский район

Фото: Pnzreg.ru

«После Пачелмы отправился в Башмаковский район. В селе Знаменском досрочно завершаем двухгодичный капитальный ремонт школы. Основной объем работ выполнен, осталось отмыть помещения и установить мебель. Поручил начать учебный процесс в первых числах февраля. Тогда почти две учебные четверти дети смогут заниматься в красивых и современных условиях. А в летнее время на базе школы традиционно будет организован трудовой лагерь для подростков», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 3 января.

Он добавил, что в поселке Новознаменский осмотрел дом культуры, который был капитально отремонтирован в 2024 году.

«На ремонт здания из бюджетов всех уровней направлено 24 млн. рублей, чтобы у местных жителей была возможность продолжать творчески развиваться. Зрительный зал несколько лет не действовал, но теперь это в прошлом. В учреждении работают 8 клубных формирований, в которых вокалом, танцами и спортом занимаются более 150 жителей поселка», — отметил Олег Мельниченко.

«В новом году мы продолжим обновлять социальную инфраструктуру в Пензенской области. Многое делаем для наших детей — за ними будущее», — подчеркнул губернатор.

Читайте также
В Пензе стартовал детско-юношеский шахматный турнир «Рождественские встречи» Житель Пензы подрался с соседом из-за отказа выпить с ним
В Пензе пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественская гонка – 2025» В Пензенской области за сутки произошло два пожара
В центре Пензы состоится забег «Мы бегаем 1 января» В Пензенской области ожидаются гололед и порывы ветра до 18 метров в секунду
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама