Активисты пензенского движения исторической реконструкции «Росток» отправились в первый многодневный поход Общество

Пенза, 4 января 2025. PenzaNews. Активисты созданного в Пензенской области движения исторической реконструкции «Росток» отправились в первый многодневный поход. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Активисты созданного по моей инициативе движения исторической реконструкции «Росток» сегодня отправились в первый многодневный поход. 30 ребят из школ №66 имени В.А. Стукалова, №80 имени В. К. Бочкарева, лицея современных технологий управления №2 пройдут на лыжах по маршруту «Беково — Тамала». Ребят ведут опытные педагоги — те, кто со студенческой поры ходит в традиционные зимние агитпоходы уже не один десяток лет. Сбор путешественников состоялся на Привокзальной площади в Пензе», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 4 января.

Он уточнил, что участники агитпохода посетят пять населенных пунктов, где проведут для местных жителей концерты и мастер-классы, а также организуют показы фильмов про Торуевское городище, археологические экспедиции в Астрахань и Старую Рязань.

«Ночевать будут в сельских школах, где сами активисты смогут ознакомиться со школьными музеями», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, агитпоход завершится 9 января в Тамале первым областным фестивалем исторической реконструкции «От созидания к деятельности», в котором примут участие 16 команд.

«Желаю ребятам новых интересных знакомств и положительных впечатлений!» — подчеркнул губернатор.