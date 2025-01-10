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Антон Ямашкин назначен прокурором Белинского района

18:51 | 10.01.2025 | Общество

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Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. Старший советник юстиции Антон Ямашкин, занимавший должность прокурора Кузнецка Пензенской области, назначен прокурором Белинского района.

Антон Ямашкин назначен прокурором Белинского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №2-к подписан 9 января.

Ямашкин Антон Сергеевич родился в Саранске в 1984 году.

В 2006 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».

С ноября 2009 года по июль 2016 года проходил службу в прокуратуре Мордовии, последовательно замещая должности помощника дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, помощника прокурора Ичалковского района, заместителя дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, заместителя прокурора Зубово-Полянского района.

В августе 2016 года принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, помощника, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Сердобского района, прокурора Спасского района.

С сентября 2021 года являлся прокурором Кузнецка.

Кандидат юридических наук.

Женат, воспитывает дочь.

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