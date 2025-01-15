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Денис Соболев провел личный прием граждан

16:37 | 15.01.2025 | Общество

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Пенза, 15 января 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев провел первый в этом году личный прием граждан.

Денис Соболев провел личный прием граждан

Фото: Pgduma.ru

К нему обратились активисты, которые представили ряд инициатив в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и попросили оказать помощь в реализации своих проектов.

Кроме того, они подняли актуальные для инвалидов проблемы и рассказали о своей работе по проведению инклюзивных уроков-тренингов в образовательных учреждениях Пензы, подчеркнув, что эти занятия способствуют адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Денис Соболев отметил, что депутаты гордумы постоянно держат на контроле вопросы социальной помощи и обеспечения доступной среды для инвалидов.

«Мы всегда готовы поддержать идеи и инициативы, направленные на улучшение жизни данной категории граждан», — сказал он, добавив, что представленные предложения будут рассмотрены и вынесены на обсуждение депутатов.

Также в ходе приема поступили обращения, касающиеся содержания жилья в маневренном фонде и урегулирования прав землепользования для участников СНТ.

По всем вопросам Денис Соболев дал подробные разъяснения и принял их в работу, сообщает пресс-служба гордумы.

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