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Олег Мельниченко поздравил пензенских студентов с праздником

09:09 | 25.01.2025 | Общество

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Пенза, 25 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

Олег Мельниченко поздравил пензенских студентов с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодость — это замечательное время воплощения в жизнь смелых начинаний, реализации возможностей и надежд, залог будущих профессиональных успехов. Убежден, что эти чудесные годы вы запомните навсегда», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что представители подрастающего поколения все чаще становятся участниками поисковых и строительных отрядов.

«Важную роль в патриотическом воспитании, пропаганде здорового образа жизни, защите окружающей среды играет волонтерское движение. Сегодняшние студенты активно занимаются инновационной деятельностью, регулярно становятся победителями престижных всероссийских и межрегиональных конкурсов», — добавил он.

Губернатор выразил уверенность в том, что так будет и впредь.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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