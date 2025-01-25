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Денис Соболев поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

10:00 | 25.01.2025 | Общество

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Пенза, 25 января 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

Денис Соболев поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Дорогие девушки и юноши города Пензы, от души поздравляю вас с Днем российского студенчества! Смело могу утверждать, что учащихся вузов и ссузов нашего региона всегда отличали невероятное трудолюбие, активная позиция, стремление участвовать во всех сферах жизнедеятельности современного общества. Вы наш трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал. На вас мы возлагаем свои надежды о будущем Пензы, Сурского края и родного Отечества. И я искренне верю, что вы сможете оправдать это доверие», — отметил он.

Спикер гордумы пожелал молодым людям здоровья, счастья, успехов в учебе, новых открытий, интересных событий и настоящей студенческой дружбы.

«Всегда верьте в себя и твердо шагайте к намеченным целям!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.

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