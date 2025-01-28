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Начальник КбшЖД и губернатор Пензенской области договорились о проработке проекта развития наземного метро

18:10 | 28.01.2025 | Общество

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Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко договорились о проработке проекта развития наземного метро «Сурские радиусы» в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона во вторник, 28 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале КбшЖД.

Начальник КбшЖД и губернатор Пензенской области договорились о проработке проекта развития наземного метро. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект «Сурские радиусы» включает три этапа. На первом этапе предполагается организация движения 13 дополнительных пригородных поездов на участке «Бессоновка — Пенза-I — Заречный — Селикса» и доведение их общего количества до 22 (2025 год). Время в пути: «Бессоновка — Пенза-I» — 20 минут; «Селикса — Пенза-I» — 15 минут. Планируется задействовать электропоезда ЭП2Д, ЭД4М», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на втором этапе намечено организовать движение 24 пригородных поездов на участке «Пяша — Пенза-I» (2027-2028 годы), время в пути составит 20 минут.

«На третьем этапе (2030 год) в планах продление маршрута пригородных поездов «Пяша — Пенза-I» до станции Кривозеровка», — отмечается в сообщении.

В нем особо обращается внимание на то, что в ходе реализации проекта необходимы синхронизация автобусного сообщения и пригородных поездов, обустройство пассажирской инфраструктуры, благоустройство подходов к станциям, открытие новых остановочных пунктов.

«Целесообразность реализации проекта обусловлена реконструкцией автодороги в районе улицы Ерик, что на ближайшие три года приведет к снижению транспортной доступности ряда населенных пунктов региона, в частности, Пензы и Заречного», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что «Сурские радиусы» позволят повысить мобильность населения, снизить аварийность и нагрузку на дорожную сеть и городской транспорт, а также в три раза увеличить пассажиропоток в черте Пензенской агломерации.

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