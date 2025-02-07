В Пензенской области в 2025 году пройдет минимум два фестиваля исторической реконструкции Общество

Пенза, 7 февраля 2025. PenzaNews. Минимум два крупных фестиваля исторической реконструкции пройдет на территории Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил ректор Института регионального развития Геннадий Белорыбкин.

Фото: Irrpo.pnzreg.ru

«В этом году в области запланировано как минимум два больших фестиваля по исторической реконструкции, [...] археология является базой для их проведения. Фестиваль «Торуевское городище» будет проходить в Кузнецком районе в июле, фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» пройдет в конце августа», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве региона в минувший четверг, 6 февраля.

Ректор ИРР добавил, что археология «дает жизнь разным общественным и культурным событиям».

«Поэтому чем больше у нас памятников, чем лучше мы их охраняем, тем больше людей будет к нам приезжать в гости», — сказал Геннадий Белорыбкин, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте института.