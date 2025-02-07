Губернатор Пензенской области поручил подготовить регион к прохождению паводка Общество

Пенза, 7 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 7 февраля, поручил подготовить регион к прохождению паводка.

Фото: Pnzreg.ru

«Первым вопросом заседания правительства Пензенской области стала подготовка к безаварийному прохождению паводка. Эта зима выдалась почти бесснежной. Почва промерзла слабо, влаги в ней немного», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, по его словам, «расслабляться рано, погода еще может преподнести неприятные сюрпризы».

«Поручил главам муниципальных образований проверить резервы — запасы ГСМ, продуктов питания, медикаментов, наличие лодок, трапов и генераторов электроэнергии, оценить готовность эвакопунктов на случай, если возникнет необходимость отселять людей из зоны подтопления», — сообщил Олег Мельниченко.

Он добавил, что особое внимание необходимо уделить гидротехническим сооружениям.

«До начала паводкового сезона нужно обследовать их состояние и обеспечить безопасную эксплуатацию», — подчеркнул губернатор.