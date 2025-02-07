Олег Мельниченко поручил до 1 марта подготовить дорожную карту по восстановлению зданий в историческом центре Пензы Общество

Пенза, 7 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил до 1 марта разработать дорожную карту по восстановлению зданий в историческом центре Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

«В центре города у нас есть предварительное решение по двум объектам — бывшему госпиталю и кинотеатру «Родина», но есть еще один объект на улице Красной — дом Панчулидзева. Он в крайне плохом состоянии, а это историческое здание, тоже нужен инвестор, который занялся бы его восстановлением», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства в пятницу, 7 февраля.

Олег Мельниченко подчеркнул, что «нужно заниматься фасадами домов в исторической части Пензы».

По его словам, необходимо понуждать собственников приводить здания в надлежащее состояние.

«Минграду [Пензенской области], министерству по охране памятников [региона] нужно провести эту работу. Главы города это тоже касается», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.