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Олег Мельниченко поздравил пензенскую молодежь с Днем российских студенческих отрядов

10:04 | 17.02.2025 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля.

Олег Мельниченко поздравил пензенскую молодежь с Днем российских студенческих отрядов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот торжественный день — яркий символ молодости, стремления к созиданию, энтузиазма и энергии. Участие в стройотрядах позволяет вам на практике проявить свои обширные знания, реализовать лидерские качества, приобрести профессиональные навыки, получить опыт общения в коллективе», — отметил глава региона.

Он добавил, что своим добросовестным трудом представители студотрядов Пензенской области вносят достойный вклад в развитие строительной отрасли, волонтерской деятельности, активно участвуют в педагогических и спортивных мероприятиях.

«Убежден, что так будет и впредь», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал молодым людям крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

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