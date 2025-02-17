Олег Мельниченко поздравил пензенскую молодежь с Днем российских студенческих отрядов Общество

Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля.

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«Этот торжественный день — яркий символ молодости, стремления к созиданию, энтузиазма и энергии. Участие в стройотрядах позволяет вам на практике проявить свои обширные знания, реализовать лидерские качества, приобрести профессиональные навыки, получить опыт общения в коллективе», — отметил глава региона.

Он добавил, что своим добросовестным трудом представители студотрядов Пензенской области вносят достойный вклад в развитие строительной отрасли, волонтерской деятельности, активно участвуют в педагогических и спортивных мероприятиях.

«Убежден, что так будет и впредь», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал молодым людям крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.