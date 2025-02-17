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В ДТП в Мокшанском районе погибли два человека

14:00 | 17.02.2025 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения трех транспортных средств — двух автомобилей «Lada Granta» и «ГАЗели» — на 569 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области утром в понедельник, 17 февраля.

В ДТП в Мокшанском районе погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, трагическая авария произошла в 7.40, за рулем одного автомобиля «Lada Granta» находилась женщина 1976 года рождения, другого — мужчина 1979 года рождения, «ГАЗелью» управлял водитель 1990 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» – женщина 1976 года рождения и ее пассажир – мужчина 1974 года рождения скончались на месте происшествия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водитель второй легковушки получил телесные повреждения, он доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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