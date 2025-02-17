Мужчина, проживший в Канаде 28 лет, получил паспорт гражданина РФ в Пензе Общество

Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Вадим Кудрявцев, который родился в Литовской ССР, а впоследствии эмигрировал в Канаду, где прожил 28 лет, получил паспорт гражданина Российской Федерации в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Гражданин Канады Вадим Кудрявцев обратился с заявлением об участии в государственной программе по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в генеральное консульство России в Монреале в прошлом году. [...] Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области провели необходимые мероприятия и в кратчайшие сроки приняли положительное решение о предоставлении репатрианту российского гражданства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что паспорт гражданина РФ Вадиму Кудрявцеву вручил начальник УВМ УМВД России по Пензенской области Игорь Мысяков.

Как отметил Вадим Кудрявцев, во время проживания за границей он не терял связь с русской культурой.

«Я регулярно навещал Россию и здесь познакомился со своей будущей женой. Также хотел бы поблагодарить правительство России, которое начало эту программу. Я знаю, что многие люди, проживающие вдалеке от Родины, чувствуют себя частью русского народа и хотели бы вернуться. Для нас очень важна возможность не просто переселения, а именно репатриации», — сказал Вадим Кудрявцев, слова которого приводятся в пресс-релизе.