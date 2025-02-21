Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в органном зале филармонии в преддверии Дня защитника Отечества.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко отметил, что 23 февраля в этом году является особым праздником.

«Во-первых, страна отмечает 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Во-вторых, указом президента России Владимира Владимировича Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Мы отдаем дань уважения всем, кто с оружием в руках защищал и защищает Родину, ее интересы. Отстаивает мир и безопасность, законность и правопорядок внутри страны», — сказал губернатор, подчеркнув, что защита Отечества начинается с воспитания в семье и школе.

Указом президента РФ медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен директор школы №1 города Никольска Алексей Ущев.

«Он участник войны в Афганистане, снайпер. За выполнение интернационального долга награжден медалью «За боевые заслуги». Алексей Викторович возглавляет в Никольском районе подразделение Российского союза ветеранов Афганистана. Лично инициировал установку мемориальных досок погибшим защитникам Отечества, соревнования по самбо и пулевой стрельбе памяти героев СВО, организовал шефскую помощь ветеранам и их семьям силами школьников», — сказал Олег Мельниченко.

Примером мужества и высочайшего профессионализма глава региона назвал работу пензенских специалистов на подшефных территориях Запорожской области.

«Сегодня в этом зале находится Роман Вячеславович Кныш, указом президента удостоенный медали «За спасение погибавших». Он неоднократно принимал участие в гуманитарной миссии Пензенской области в Пологовском районе. Под ракетно-бомбовыми ударами восстанавливал котельные школ, здание горсовета. Во время одного из налетов, рискуя жизнью, спас женщину с ребенком. Выражаю ему, его руководству и коллегам искреннюю благодарность за самоотверженную службу», — сказал губернатор.

Он констатировал, что специальная военная операция вступила в свою решающую фазу.

«Как отметил наш верховный главнокомандующий, Вооруженные силы Российской Федерации наступают по всей линии боевого соприкосновения. Тысячи пензенцев принимают участие в СВО. Население Пензенской области полномасштабно включено в оказание помощи нашей армии. Спасибо нашим землякам за активное участие в освобождении российской земли, за организацию поддержки нашим военнослужащим и жителям освобождаемых регионов. Спасибо за ратный и мирный труд. Победа будет за нами!» — подытожил Олег Мельниченко.

Всего государственными и региональными наградами были отмечены более 50 человек, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.