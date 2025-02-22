В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества Общество

Пенза, 22 февраля 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 21 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Его гостями стали участники СВО и их семьи, сотрудники силовых структур и военных комиссариатов, руководители ведущих предприятий, представители общественных организаций, почетные граждане Пензы и области, а также курсанты артиллерийского инженерного института, кадеты, юнармейцы и члены отряда содействия полиции «Тигр».

Поздравляя собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества, губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что этот праздник объединяет всех патриотов России.

«Тех, кто защищает Родину от внешних и внутренних врагов, обеспечивает ее безопасность, трудится на оборонных предприятиях — мужчин и женщин, ветеранов и нашу молодежь, будущих защитников Отчизны», — сказал он.

Губернатор отметил, что особый смысл праздник 23 февраля приобрел в годы Великой Отечественной войны, поскольку все надежды народа были связаны с армией и флотом, тогда на фронт ушли 300 тыс. жителей Пензенской области.

Глава региона напомнил об отличившихся на полях сражений земляках — дважды Героях Советского Союза маршале Николае Крылове и генерале Василии Глазунове, летчиках-штурмовиках Леониде Кузнецове и Евгении Басулине, железнодорожнике Александре Винокурове, лейтенанте Иване Морозове.

Олег Мельниченко также упомянул и о современниках, защищающих рубежи страны в ходе специальной военной операции. Порядка тысячи пензенцев награждены боевыми орденами и медалями. Ордена Мужества удостоены 842 человека. Героями России стали Андрей Шелест и Сергей Гринин (посмертно).

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На торжественном мероприятии присутствовали почетный гражданин Пензенской области, уроженец Кузнецка, генерал-полковник Олег Макаревич, командовавший с апреля по октябрь 2023 года группировкой войск «Днепр», и кавалер двух орденов Мужества и двух медалей «За отвагу» Артем Николаев, участник президентской кадровой программы «Время героев».

Губернатор сообщил, что подготовлена региональная кадровая программа для ветеранов и действующих участников СВО, которую планируется запустить до конца февраля.

«Я часто общаюсь с участниками СВО. Не передать словами значение поддержки, которую получают наши ребята из дома. Спасибо всем, кто помогает фронту», — сказал Олег Мельниченко.

«Президент назвал победу в СВО задачей номер один, которая, без всяких сомнений, будет решена», — добавил он.

«Уверен, что Год защитника Отечества станет знаковым и для Пензенской области, и для всей нашей великой России», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.