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Ивану Морозову посмертно присвоено звание почетного гражданина Пензенской области

11:19 | 14.02.2025 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно присвоено Ивану Морозову, который участвовал в штурме Берлина в 1945 году и с большой долей вероятности оставил надпись «А мы из Пензы» на здании Рейхстага. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона.

Ивану Морозову посмертно присвоено звание почетного гражданина Пензенской области

Фото: Zspo.ru

«В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была проведена исследовательская краеведческая работа по установлению авторства легендарной надписи «А мы из Пензы», оставленной на здании Рейхстага. Согласно материалам фондов государственного архива Пензенской области и архивов министерства обороны СССР, комсомолец Иван Морозов, проявивший чудеса героизма, с большой долей вероятности мог стать автором знаменитой надписи: «А мы из Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что с 1942 года Иван Морозов проходил службу в артиллерийских войсках.

«С октября 1944 года переведен в 86-ю тяжелую гаубичную артиллерийскую бригаду 1-го Белорусского фронта, в составе которой участвовал в штурме Берлина в апреле 1945 года. Иван Морозов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги» и другими», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что предложение о присвоении почетного звания Ивану Морозову было внесено губернатором Олегом Мельниченко, депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали его в ходе 25-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 14 февраля.

«Регалии почетного гражданина Пензенской области вручены внучке Ивана Константиновича — Ларисе Плюсниной», — добавляется в тексте.

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