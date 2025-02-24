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В Пензе с 25 марта по 23 апреля будут действовать ограничения для большегрузного транспорта

14:30 | 24.02.2025 | Общество

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Пенза, 24 февраля 2025. PenzaNews. Временные ограничения на движение по автодорогам местного значения транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн будут действовать в Пензе с 25 марта по 23 апреля.

В Пензе с 25 марта по 23 апреля будут действовать ограничения для большегрузного транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они вводятся с целью обеспечения сохранности дорог в весенний период.

Водителям предложено три специальных маршрута передвижения по городу.

Первый предусматривает движение по проспекту Победы, улице Тернопольской, проспекту Строителей, улицам 8 Марта, Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и улице 40 лет Октября.

Другой маршрут пролегает по улицам Терновского, Баумана, Свердлова, Калинина, Окружной, Карпинского, проспекту Победы, улицам Луначарского, Чаадаева и Кордон Сурка.

Также водители большегрузов могут выбрать путь по улицам Аустрина, Литвинова, Байдукова, проезду Байдукова, улицам Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улицам Карпинского, Окружной, Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова и улице 40 лет Октября, сообщает пресс-служба мэрии.

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